هوملز لايستبعد الاعتزال في 2023

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
أكد مدافع فريق بروسيا دورتموند، ماتس هوملز، أن استبعاده من المنتخب الألماني لكرة القدم لا يزال يشعره بالألم، كما أنه لم يستبعد اعتزاله اللعبة في عام 2023.

وخاض هوملز (32 عاماً) آخر مباراة دولية له مع المنتخب الألماني في نوفمبر(تشرين الثاني) عام 2018، قبل أن يستبعده يواخيم لوف المدير الفني من حساباته، إلى جانب كل من توماس مولر وجيروم بواتينغ.

وقال هوملز في تصريحات لعدد اليوم الثلاثاء من صحيفة بيلد الألمانية: " كان الأمر غريباً بالنسبة لي ألا أكون متواجداً مع المنتخب، كان نوعاً من الصدمة"، مضيفاً أنه نادراً ما يشاهد مباريات المنتخب لأن استبعاده من الفريق أشعره بالحزن.

كان هوملز الذي شارك في 70 مباراة دولية، عنصراً في المنتخب الألماني منذ 11 عاماً، حيث بدأ المشاركة مع منتخب ألمانيا لأقل من 21 عاماً في 2007.

وترددت بعض الأنباء عن عودة هوملز وبواتينج ومولر إلى المنتخب الألماني في كأس أمم أوروبا الصيف المقبل، لكن مدافع دورتموند أكد أنه لن يضيع وقته في التفكير بهذا الأمر في الوقت الحالي.

ويستمر عقد هوملز مع دورتموند حتى عام 2023، وفي الوقت الذي سيكون انتقاله لناد آخر غير مرجح بالنظر إلى سنه، فإنه لم يستبعد اتخاذ قرار الاعتزال.

وقال هوملز: "لا بد أن أرى كيف ستكون حالتي البدنية وصحتي عام 2023، كل شيء ممكن بما في ذلك الاعتزال، أنه أمر يحدث حينما يقول العقل لا".

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