فى دورى القسم الثالث.. القبارى يفوز على دلفى بثلاثة أهداف

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
كتب إسلام عوده
فاز فريق مركز شباب القبارى على نظيره دلفى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب السكة الحديد بالإسكندرية وهى المباراة المؤجلة من الأسبوع الأول فى المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث. 

سجل أهداف القبارى إسلام سعيد هدفين ومروان برعى هدف بينما سجل عبد الرحمن سعد هدف دلفى الوحيد . 

وبذلك يرتفع رصيد القبارى إلى 6  نقاط ويصعد للمركز الثامن بينما يظل دلفى فى المركز الأخير بدون نقاط وله 4 مباريات مؤجلة . 

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة السابعة فى تلك المجموعة يوم السبت القادم .

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