برشلونة يحسم موقف جريزمان من الرحيل

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني حسم موقفه من بيع نجم الفريق الفرنسي أنطوان جريزمان أثناء فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.









وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن جريزمان ليس للبيع وأن مسئولي برشلونة يتوقعون من النجم الفرنسي قلب وضعه والعودة إلى مستواه المعهود.









وألمحت الصحيفة الإسبانية أن المستوى الذي يقدمه جريزمان مع برشلونة يعتبر من أكثر الأمور التي تُثير التساؤلات في برشلونة بعد أن إنتقل إلى النادي الكتالوني بتوقعات كبيرة.









وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جريزمان شارك في 20 مباراة مع الفريق الكتالوني في الموسم الحالي في جميع البطولات وسجل حتى الآن 5 أهداف وصنع هدفين آخرين.