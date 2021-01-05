من أصل روسي ومتزوجة رجل أعمال.. مالا تعرفه عن كارولينا صاحبة صورة الهضبة





ويرصد "الفجر الفني" بعض المعلومات عن الفتاة التي آثارت الجدل بصورتها مع عمرو دياب:



1_تسمى Karolina Zubkova.





2_فتاة سويسرية من أصل روسي.



3_تعد من أشهر البلوجرز وحصلت على جائزة أفضل بلوجرز، وأفضل مؤثر في الأزياء الراقية.



4_متزوجة رجل أعمال ولديها طفلة تشبهها كثيرا



وشاركت البلوجر كارولينا الصورة التي جمعتها بالهضبة عبر حسابها على موقع الصو روالفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت تعليقا قائلا: "أنا قابلت الرجل الرائع المبتسم، قومو بتحميل أغانيه وما أكثر أغنية تحبوها له؟".





انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية بانتشار صورة الهضبة عمرو دياب مع إحدى الفتيات وذلك عقب أخبار انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني.