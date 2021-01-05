ماذا تعرف عن كعكة الـ "Vasilopita" الخاصة بالعام الجديد؟

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
ماريان عيد

حدث الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن قصة كعكة الـ " Βασιλόπιτα Vasilopita - "،التي يحتفل بها في كنيسة الروم الأرثوذكسية.

 

وقال إن الكلمة اليونانية Βασιλόπιτα مشتقة من اسم القديس فاسيليوس الكبير، وتترجم باسم "حلو خبز فاسيلي" وبالعربية تسمى "رأس فاسيلي"، لأن عيد القديس باسيليوس يُحتفل به في رأس السنة.

 

وأضاف:"إن تقليد تبريك كعكة الـ "Vasilopita" وتقطيها وتوزيعها على المؤمنين في الكنيسة هو واحد من التقاليد أكثر جمالا وملهمة للكنيسة الأرثوذكسية، وأصل هذا التقليد بدء في كابادوكيا قيصرية في النصف الأخير من القرن الرابع عندما القديس باسيليوس الكبير كان أسقفا، فقد أراد توزيع الأموال على الفقراء في أبرشيته مع الحفاظ على كرامتهم حتى لا تبدو وكأنها صدقة، فكلف بعض النساء لخبز الخبز المُحلى، ورتب أن توضع عملات ذهبية فيه ويوزع على فقراء أبرشيته، وهكذا فإن الأسر عند قطعها الخبز لتغذية نفسها، كانت مفاجأة سارة لهم بالعثور على النقود الذهبية".

 

وتابع:"خصصت الكنيسة التعيد للقديس باسيليوس تذكارًا له في يوم 1 يناير، بداية العام الجديد، احتراما للعديد من إسهاماته في كنيسة وللبشرية بشكل عام، جنبا إلى جنب مع الفرح والسعادة بالسنة الجديدة. وقد أدخلت الكنيسة الأرثوذكسية الاحتفال بالـ Vasilopitta تذكارًا لما فعله لمساعدة الفقراء ولتذكير المؤمنين أن بمساعدة الفقراء في العام الجديد، لهذا لا يزال حتى اليوم يوضع داخل الـVasilopita عملة نقود معدنية".

 

وتحتفل اليوم الكنيسة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة قصر الدوبارة، ويقتصر الاحتفال على حضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبي.

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