مي نور الشريف تحيي الذكرى التاسعة لرحيل جدتها

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة مي نور الشريف التفاعل الدائم مع محبيها بصور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.


وأحييت مي نور الشريف الذكرى التاسعة لجدتها ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع إنستجرام وكتبت : حبيبتي وحشاني ووحشني حضنك ربنا يرحمك ويغفولك ويسكنك الفردوس الأعلى إن شاء الله ، الذكرى السنوية جدتي التاسعة الرجاء الدعاء لها والفاتحة. 


وتباينت الكثير من التعليقات من قبل محبيها داعيين لها بالرحمة والمغفرة.


يذكر أن آخر أعمال مي نور الشريف، مسلسل "اللهم اني صائم" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2017، وقام ببطولته الفنان مصطفى شعبان.

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