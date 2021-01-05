الزمالك بطلا لكأس مصر في بطولة الترامبولين للناشئين بـ27 ميدالية ذهبية

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حصد نادي الزمالك 27 ميدالية ذهبية فى بطولة كأس مصر لجمباز الترامبولين لعام 2020- 2021 للناشئين، والتى أقيمت داخل نادي مدينة نصر الرياضي، حيث حصل اللاعبون الذين وصل عددهم الى 32 لاعبًا على 29 ميدالية ذهبية و4 فضية وميدالية برونزية على الرغم من الأحوال التي تمر بها البلاد نتيجة فيروس كورونا المستجد وتحت اجراءات احترازية مشددة لاقامة البطولة..

حيث حصل فريق الأولاد تحت 10 سنوات على 5 ميداليات ذهبية وهم لؤي محمد السيد وياسين محمود عبد البر ومالك محمد خيري وياسين اسامة وزياد محمد الشريف فيما حصل اللاعب محمد هاني على ميدلية فضية، وحقق فريق الاولاد تحت 11 سنة على 5 ذهبية وهم أسر اسامة محمد ومصطفى عصام فوزي وكريم ابراهيم واياد تامر وحمزة ياسر، وحقق اللاعب مصطفى أحمد محمد الميدلية الفضية عن منافسة تحت 12 سنة..

فى المقابل حصل فريق البنات تحت 10 سنوات على 10 ميدايات ذهبية وهن حلا طارق سليمان وحلا عمر ماهر وهنا كريم امين ورودينا احمد وفريدة حازم وريتاج محمود وليلى احمد ابراهيم وربا منصور محمد ولمى هيثم مصطفى، وحقق فريق البنات تحت 11 سنة على 8 ذهبية وهن مريم وليد عرابي وأيتن محمد السيد وسارة تامر وكارما طارق وماجدة محمد ومريم محمد ورزان اسامة وجنى عمرو، بينما حصلت حلا وليد وكنزي معتز على الميدالية الفضية، وضمن منافسات تحت 12 سنة حصدت اللاعبة ليال وائل أحمد مصليحي على الميدالية البرونزية..

وتمكن الجهاز الفني من تحقيق هذا الإنجاز خلال 6 أشهر فقط بعد العودة من توقف الأنشطة الرياضية التي قررتها الدولة ضمن الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وذلك بقيادة رئيس جهاز قطاع الجمباز بنادي الزمالك كابتن أبو العلا محمد إبراهيم، حيث تولى تدريب قطاع الأولاد إسلام أبو العلا المدرب العام، فيما تولى تدريب قطاع البنات بالنادى أحمد أبو العلا المدرب العام بالتعاون مع الخبيرة الروسية أوليسيا مورشينكو، بمشاركة المدربين عمر زايد وملك حمزة ومحمد عماد وايمن امجد محمود وفرح وافي وخالد حسام وعلي نبيل وفادي وافي، بالاضافة الى مدحت عبد القادر المدير الإدارى للجهاز واسامة عبد الله وحسام الدين سيد مشرف النشاط الرياضي لنادي الزمالك..

وتم تسليم الميداليات بحضور الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز والمهندس جاسر أحمد رئيس اللجنة الفنية لجمباز الترامبولين بالاتحاد المصرى للجمباز والمستشار أحمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك.