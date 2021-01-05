الأنبا نيوفتيوس مطران نيري للروم يقطع كعكة العام الجديد

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه نيافة المتروبوليت نيوفتيوس مطران نيري، ترأس القداس الإلهي في دار المطرانية الخاصة بالروم.

وجاء ذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الكريسماس وعيد ختان المسيح بالجسد وعيد القديس باسيليوس الكبير، و في نهاية القداس الإلهي قطع سيادته كعكة العام الجديد، وبارك مزروعات أبناء الرعية الذين أحضروا تقدمات منها.

وتحتفل اليوم الكنيسة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة قصر الدوبارة، ويقتصر الاحتفال على حضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبي.