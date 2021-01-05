النفط يقفز خلال التعلاملات.. تعرف على سعر "برنت" قبل إعلان أسعار البنزين الجديدة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر

تستعد لجنة التسعير التلقائي للطاقة لإعلان أسعار البنزين الجديدة خلال ساعات من الأن ، ويتم تحديد الأسعار وفقًا للمحددين الرئيسيين وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

وقفزت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتجاوز "برنت" 53 دولاراً، مع ترقب محادثات "أوبك+".

ويأتي ارتفاع أسعار النفط رغم تشديد إجراءات الإغلاق مجدداً من قبل بريطانيا وسط تزايد إصابات الوباء.

ومع عدم التوصل لاتفاق بشأن مستويات الإنتاج خلال الشهر المقبل، مددت "أوبك +" اجتماعاتها لليوم حيث عارض معظم الأعضاء مقترح روسيا بزيادة 500 ألف برميل يومياً خلال فبراير، في حين اقترح البعض خفض الإنتاج النفطي بنفس القدر.

وفي نهاية 2020، قررت "أوبك+" زيادة الإنتاج بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من يناير، على أن يجتمع التحالف شهرياً لمناقشة مستويات الإنتاج.

وبحلول الساعة 3:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 4.5 بالمائة إلى 49.77 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم مارس بنسبة 3.8 بالمائة إلى 53.03 دولار للبرميل


وتعقد لجنة تسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعاتها كل ثلاث شهور لتحديد أسعار البترول في السوق المصري بعد ربطه بالسعر العالمي.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت تثبيت اسعار البنزين بأنواعه الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة من (أكتوبر حتى ديسمبر) 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر، وذلك وفقاً للتطور الذي يحدث للمحددين الرئيسيين وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

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