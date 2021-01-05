مصطفي محمد يحسم مصيره مع الزمالك بشكل نهائي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
تمسك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برغبته المُلحة في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب مصطفى محمد مهاجم الزمالك، في الرحيل عن صفوفه وتحقيق حلمه بالاحتراف الخارجي بفترة الانتقالات الشتوية.

وكانت تقارير صحفية برتغالية، أشارت في وقت سابق إلى وجود عدة عروض من جانب الدوري البرتغالي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالفترة المقبلة.

وأكدت التقارير، اهتمام سبورتنج براجا لضم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث يعد مصطفى محمد، واحد من الاسماء التي يهتم بهم نادي سبورتنج براجا لتدعيم الفريق في الميركاتو الشتوي.

كما حصل اللاعب على عرض من جانب نادي سانت اتيان الفرنسي، للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

من ناحية أخرى يمتلك اللاعب عروض من جانب أندية فناربخشة وجالاتا سراي من الدوري التركي، من أجل الحصول على موافقته بالاحتراف.

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