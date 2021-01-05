عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
محمد الصو
أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة سونيديب بطل النيجر، بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لاستضافة نظيره سونيديب بعد قليل على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

وكان الأهلي حقق فوزًا خارج الديار على سونيديب بهدف دون رد أحرزه المالي أليو ديانج، ليضع قدمًا في دور المجموعات.

ويشارك في المباراة علي لطفي في حراسة المرمى بشكل أساسي، بسبب غياب محمد الشناوي الحارس الأول، عن التشكيل بعد قرار الجهاز الفني بإراحته.


وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-


حراسة المرمى: على لطفى.

خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون – ياسر إبراهيم – أحمد رمضان "بيكهام".

خط الوسط المدافع: حمدي فتحي – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد –وليد سليمان-محمد شريف.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :- مصطفى شوبير - أيمن أشرف - محمود كهربا - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - سعيد سمير - أكرم توفيق

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني سونيديب بطل النيجر الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. رامي صبري يرد على أحمد حسام ميدو

منذ حوالي 3 ساعات

لجنه المسابقات تصدر قرار بإيقاف لاعب بيراميدز ٨ مباريات

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الموت يفجع إسلام الشاطر

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة كبرى في الزمالك بسبب باتشيكو

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

منذ حوالي 6 ساعات

خزينة الأهلي تنتعش بـ 65 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقدم عرضا للاتحاد لقطع إعارة عمار حمدي

منذ أقل من ساعة

رودولفو يعلن عن تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفيدرالية

منذ أقل من ساعة

لجنة المسابقات تصدر قرار بإيقاف لاعب بيراميدز ٨ مباريات

منذ ساعتين

تعرف على أخر تطورات أزمة مصطفي محمد في الزمالك

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يحسم أسماء الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفي محمد يحسم مصيره مع الزمالك بشكل نهائي

منذ أقل من نصف ساعة

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة عن رئيس الأهلي الأسبق

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الوداد.. واستبعاد "كهربا"

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لأولى مواجهاته الإفريقية

موعد مباراة الأهلي وبطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:20 م

أزمة كبرى في الزمالك بسبب باتشيكو

الأهلي يقدم عرضا للاتحاد لقطع إعارة عمار حمدي

05:35 م

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

01:43 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى