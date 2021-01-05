عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة سونيديب بطل النيجر، بدوري أبطال إفريقيا.





ويستعد الأهلي لاستضافة نظيره سونيديب بعد قليل على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.





وكان الأهلي حقق فوزًا خارج الديار على سونيديب بهدف دون رد أحرزه المالي أليو ديانج، ليضع قدمًا في دور المجموعات.





ويشارك في المباراة علي لطفي في حراسة المرمى بشكل أساسي، بسبب غياب محمد الشناوي الحارس الأول، عن التشكيل بعد قرار الجهاز الفني بإراحته.









وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-









حراسة المرمى: على لطفى.





خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون – ياسر إبراهيم – أحمد رمضان "بيكهام".





خط الوسط المدافع: حمدي فتحي – أليو ديانج.





خط الوسط الهجومي: طاهر محمد –وليد سليمان-محمد شريف.





خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.





فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :- مصطفى شوبير - أيمن أشرف - محمود كهربا - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - سعيد سمير - أكرم توفيق



