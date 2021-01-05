الخميس.. عزاء الراحل سيد عبد الغني بمقر نقابة المحامين

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
آيات عامر

تقيم نقابة المحامين وأسرة الراحل سيد عبد الغني أمين صندوق نقابة المحامين، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ورئيس الحزب الناصري، يوم الخميس المقبل، تأبينا وعزاءً للراحل بمقر النقابة بشارع رمسيس، عقب صلاة المغرب.

ويتلقى العزاء رجائي عطية نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة، وأفراد أسرة الراحل.

يشار إلى أن جنازة الراحل شيعت من مسجد السيدة نفيسة، وتقدم المشيعين نقيب المحامين رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأسرة وأصدقاء وتلامذة الراحل.
جدير بالذكر، أن «عبد الغني» توفى اليوم متأثرا بإصابته منذ ما يزيد عن أسبوعين بفيروس كورونا المستجد، بعد تاريخ حافل من العمل النقابي والوطني.

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