فهد الهاشمي يحتفل بعشرين مليون مشاهدة لبرنامجه حصاد الأسبوع

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
حقق برنامج " حصاد الأسبوع " للإعلامي والصحفي فهد الهاشمي أزيد من عشرون مليون مشاهدة على قناته الخاصة يوتيوب في ظرف أربع شهور فقط من إطلاقه، وهو البرنامج الذي يختص بأخبار المشاهير والنجوم حول العالم، واستضاف فهد الهاشمي العديد من النجوم في برنامجه على منصة يويتوب من بينهم: سميرة سعيد، مساري، ميساء مغربي، جنات، وليد توفيق، حمادة هلال، نورة فتحي، مادلين مطر، وعد، المنتج العالمي رضوان، حاتم عمور، ابتسام تسكت ونجوم من الجزائر والمغرب وكوريا.



البرنامج يعتمد على تقديم أخبار من كل دول العالم مثل هوليود، بوليود، تركيا، كوريا والعالم العربي في قالب تشويقي ويتطرق لأهم القضايا التي شهدها الأسبوع.


فهد الهاشمي اشتهر بتقديم وإعداد برامج كثيرة منها " سيلبريتي نيوز " الذي كان يعرض على قناة بزاف تيفي الفضائية التي تبث من الإمارات، وانتقل بعدها لقناة تيلي ماروك الفضائية ليحقق برنامجه " بلفن " بموسميه أزيد من خمسون مليون مشاهدة واستضاف ألمع نجوم الوطن العربي.. ليقرر نقل برنامجه وتطويره على يوتيوب وحقق نجاحا كبيرا لتصل أغلب حلقاته حوالي المليون مشاهدة.


يشار أن برنامج حصاد الأسبوع، أول تجربة فريدة بالوطن العربي على منصة يويتوب في تقديم أخبار المشاهير وذلك بأعلى المعايير الفنية والصحفية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

مصطفي محمد يحسم مصيره مع الزمالك بشكل نهائي

منذ أقل من نصف ساعة

لجنة المسابقات تصدر قرار بإيقاف لاعب بيراميدز ٨ مباريات

منذ ساعتين

الموت يفجع إسلام الشاطر

منذ حوالي 7 ساعات

لجنه المسابقات تصدر قرار بإيقاف لاعب بيراميدز ٨ مباريات

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على أخر تطورات أزمة مصطفي محمد في الزمالك

منذ ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يحسم أسماء الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة عن رئيس الأهلي الأسبق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رامي صبري يرد على أحمد حسام ميدو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقدم عرضا للاتحاد لقطع إعارة عمار حمدي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

رودولفو يعلن عن تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفيدرالية

منذ أقل من ساعة

خزينة الأهلي تنتعش بـ 65 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة كبرى في الزمالك بسبب باتشيكو

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الـ"يوتيوب" يكافئ رضوى الشربيني بـ"الدرع الذهبي" (فيديو وصور)

5 مسلسلات و20 برنامجا.. "الفجر الفني" ينشر الخريطة الكاملة لقناة TeN في رمضان

"إنت معلم" بالكوري تتخطى مليون مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)

تفاصيل عودة هالة فاخر للساحة الإعلامية ببرنامج يومي على "المحور" (صور)

حسن شاكوش ضيف "نفسنة" على "القاهرة والناس" اليوم

"عشقك بزاف" لمصطفي محفوظ وحوده تتصدر تريند اليوتيوب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:20 م

أزمة كبرى في الزمالك بسبب باتشيكو

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

الأهلي يقدم عرضا للاتحاد لقطع إعارة عمار حمدي

05:35 م

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

01:43 م

مصطفي محمد يحسم مصيره مع الزمالك بشكل نهائي

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى