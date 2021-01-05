فهد الهاشمي يحتفل بعشرين مليون مشاهدة لبرنامجه حصاد الأسبوع









البرنامج يعتمد على تقديم أخبار من كل دول العالم مثل هوليود، بوليود، تركيا، كوريا والعالم العربي في قالب تشويقي ويتطرق لأهم القضايا التي شهدها الأسبوع.





فهد الهاشمي اشتهر بتقديم وإعداد برامج كثيرة منها " سيلبريتي نيوز " الذي كان يعرض على قناة بزاف تيفي الفضائية التي تبث من الإمارات، وانتقل بعدها لقناة تيلي ماروك الفضائية ليحقق برنامجه " بلفن " بموسميه أزيد من خمسون مليون مشاهدة واستضاف ألمع نجوم الوطن العربي.. ليقرر نقل برنامجه وتطويره على يوتيوب وحقق نجاحا كبيرا لتصل أغلب حلقاته حوالي المليون مشاهدة.





يشار أن برنامج حصاد الأسبوع، أول تجربة فريدة بالوطن العربي على منصة يويتوب في تقديم أخبار المشاهير وذلك بأعلى المعايير الفنية والصحفية.

حقق برنامج " حصاد الأسبوع " للإعلامي والصحفي فهد الهاشمي أزيد من عشرون مليون مشاهدة على قناته الخاصة يوتيوب في ظرف أربع شهور فقط من إطلاقه، وهو البرنامج الذي يختص بأخبار المشاهير والنجوم حول العالم، واستضاف فهد الهاشمي العديد من النجوم في برنامجه على منصة يويتوب من بينهم: سميرة سعيد، مساري، ميساء مغربي، جنات، وليد توفيق، حمادة هلال، نورة فتحي، مادلين مطر، وعد، المنتج العالمي رضوان، حاتم عمور، ابتسام تسكت ونجوم من الجزائر والمغرب وكوريا.