تشييع جثمان الراحل سيد عبد الغني.. ونقيب المحامين يتقدم المشيعين (صور)



يشار إلى أن «عبد الغني» توفى اليوم متأثرا بإصابته منذ ما يزيد عن أسبوعين بفيروس كورونا المستجد، بعد تاريخ حافل من العمل النقابي والوطني.



تغمد الله الفقيد برحمته وألهم أهله وذويه وأصدقائه وتلاميذه الصبر والسلوان ورفع عن عالمنا البلاء والوباء.

شيعت جنازة الراحل سيد عبد الغني، أمين صندوق نقابة المحامين، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ورئيس الحزب الناصري، عصر اليوم الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة.وتقدم المشيعين رجائى عطية نقيب المحامين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأسرة وأصدقاء وتلامذة الراحل.