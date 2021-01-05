الروم الأرثوذكس بزامبيا يحتفلون بأعياد الكريسماس والختان

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
ماريان عيد

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه نيافة المتروبوليت يوانيس مطران زامبيا وملاوي، ترأس القداس الإلهي في دار المطرانية الخاصة بالروم، بمناسبة الاحتفال بأعياد الكريسماس وعيد ختان المسيح بالجسد وعيد القديس باسيليوس الكبير.

 

وتحتفل اليوم الكنيسة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة قصر الدوبارة، ويقتصر الاحتفال على حضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبي.

 

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