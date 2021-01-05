موعد مباراة يوفنتوس المقبلة ضد ميلان في الدوري الإيطالي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي بقيادة أندريه بيرلو المدير الفني، في الفوز على أودينيزي، برباعية مقابل هدف بالجولة الخامسة عشر بالكالتشيو.





واستطاع البيانكونيري في تحقيق الفوز عقب سلسلة من النتائج السلبية، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس وبفارق 10 نقاط عن ميلان المتصدر ويتبقى له مباراة مؤجلة.





ومن المنتظر أن يواجه يوفنتوس نظيره إي سي ميلان، بالجولة المقبلة في مباراة مرتقبة وقمة أمام المتصدر والذي لم يتلقى أي هزيمة حتى الآن.









ويحل يوفنتوس ضيفًا على ميلان، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".





وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



