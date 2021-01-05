أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في شهرين خلال التعاملات

سجلت أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوى في شهرين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار هبوط الدولار الأمريكي.





واستفادت أسعار المعدن من تراجع شهية المخاطرة مع تزايد إصابات كورونا وتشديد إجراءات الإغلاق.





ودخلت بريطانيا في إغلاق وطني جديد لاحتواء زيادة حالات كورونا، بينما سجلت نيويورك أول حالة لها من السلالة الأكثر عدوى من فيروس كورونا الموجود في المملكة المتحدة.





ينتظر المستثمرون جولة الإعادة في مجلس الشيوخ الأمريكي في جورجيا التي ستحدد الحزب الذي يسيطر على الكونجرس واحتمالات الحوافز المالية الإضافية.





وبحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.4 بالمائة، ليصل على مستوى 1954.30 دولار للأوقية.





كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1949.2 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 89.76.