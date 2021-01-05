سيراميكا كليوباترا يتجه للتعاقد مع محمد فاروق

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
يدرس نادي سيراميكا كليوباترا، فكرة التعاقد مع محمد فاروق جناح فري بيراميدز، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ورحب محمد فاروق، على الإنتقال إلى صفوف فريق سيراميكا بسبب عدم ارتياحه بالتواجد داخل الفريق السماوي في الفترة الحالية، وتحاول إدارة سيراميكا حسم المفاوضات مع بيراميدز، في الساعات المقبلة.

وكان محمد فاروق قريبًا من الانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يتراجع الأحمر عن الصفقة.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره الاتحاد الليبي في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إياب دور ال32 الأول من كأس الكونفدرالية.

والجدير بالذكر أن تمكن بيراميدز من تحقق الفوز ذهابا، والذي أقيم بالإسكندرية، بهدف دون رد سجله جون أنطوي.

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