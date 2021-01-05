عبدالله رشدي يهاجم رانيا يوسف بعد إنكارها الحجاب

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شن عبدالله رشدي هجوم حاد على الفنانة رانيا يوسف بشأن تصريحاتها الأخيرة حول إنكارها الحجاب.


وكتب عبدالله رشدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : لا تنتظروا شئياً من عقول أعظم إنجازاتها هو التباهي بمؤخراتها.


يذكر أن رانيا يوسف اثارت الجدل مؤخرًا في لقاء تليفزيوني اثناء ردها على سؤال المذيع عن إثارتها الجدل خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 مؤخرًا، وارتداءها فستان أبيض يُبرز مفاتن جسدها، لترد رانيا، بأنها ليس بمفردها التي تبرز مفاتنها هناك الكثير من الفنانات ترتدي إطلالات مثيرة ومازحت رانيا قائلة:"ممكن تكون مؤخرتي مميزة شوية".

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