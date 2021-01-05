إطلاق الحلقة الأحدث من "فرح عظيم" بالعربية والإنجليزية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:51 م
بوابة الفجر
مارجو مجدي

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "فرح عظيم".

 

وجاءت الحلقة الأحدث، والتي حملت رقم 42، عن القراءة والتأمل في إنجيل مار متى، مع قداسة البابا تواضروس الثاني، والتي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

كما أطلق كذلك الحلقة  الـ41 والأحدث من حملة "Great Joy"، وجاءت تحت شعار: "Readings & reflections in the Gospel of our teacher Saint Matthew with H.H. Pope Tawadros II".

 

وتحتفل اليوم الكنيسة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة قصر الدوبارة، ويقتصر الاحتفال على حضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبي.

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