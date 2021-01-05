خالد الجندي: الدنيا لجنة امتحان ومرارة المحنة سبب الإحساس بالنعمة (فيديو)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:55 م
رقية جمال
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدنيا عبارة عن مزرعة اختبار ولجنة امتحان، معقبًا: "هناك من يُسأل في صحته واخر في دينه، وأخر في عقله، وأخر في ماله، وأخر في أسرته"، والله سبحانه وتعالى يقول: " وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن أي نعمة يكون في طياتها ابتلاء، ومرارة الابتلاء والمحن سبب حلاوته، فمرارة المحنة هي التي تُحيلها لمنحة وتجعلنا نشعر بقيمة النعمة.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن بعض الأبناء لا يشعروا بالنعم لكونهم اعتادوا على البزخ والترف في الحياة ولم يعيشوا المحن.

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