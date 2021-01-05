"أبو الخير" يلتقي بوفد من إكليريكي الكنيسة الكاثوليكية

التقى الأنبا يوسف أبوالخير، المدبر البطريركي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الثلاثاء، بالطلبة الإكليريكيين المنتمين لإيبارشية سوهاج.

وهنأ المدبر البطريركي لإيبارشية سوهاج الإكليريكيين بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، كما تحاور معهم حول الأمور الخاصة بهم، وحضر اللقاء القمص مرقس عدلي، والأب يوسف فوزى.

وتحتفل اليوم الكنيسة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة قصر الدوبارة، ويقتصر الاحتفال على حضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبي.