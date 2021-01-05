"مجهول ضرب مراتي".. حارس عقار يطلق عيار ناري صوب زوجته بحدائق الأهرام

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كشفت تحقيقات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات إطلاق حارس عقار طلق ناري صوب زوجته عن طريق الخطأ، بمنطقة حدائق الأهرام، غربي المحافظة، إذ تبين أنه حال تنظيفه فرد خرطوش دون علمه بوجود طلقات داخله خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، أصابت زوجته بمنطقة البطن.







وبينت التحقيقات أنه أنكر ارتكابه الواقعة في بادئ الأمر.. " واحد غريب خبط على مراتي الباب، ولما فتحت له ضربها في بطنها وهرب".







وأوضحت التحقيقات أنه بإعادة مناقشة المتهم أقر بارتكابه الواقعة دون قصد، وانكاره خوفًا من المسائلة القانونية.





تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من مستشفى الهرم بوصول سيدة مصابة بطلق خرطوش بمنطقة البطن، وإدعاء زوجها حارس عقار بمنطقة حدائق الأهرام، بقيام مجهول بإطلاق طلق خرطوش صوبها، وفر هاربًا.







انتقل الرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة الرماية والقوة المرافقة له، وبالفحص والمعاينة والتقابل مع حارس عقار ثلاثيني العمر، "زوج المجني عليها"، وإعادة سماع أقواله قرر ارتكابه الواقعة دون قصد.







كما أرشد عن مكان إخفائه الفرد الخرطوش المستخدم في ارتكاب الواقعة لدى صديقه بحدائق الأهرام، وتمكنت القوات من القبض عليه وضبط السلاح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.