أمطار علي هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء حالة الطقس غدا الاربعاء، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.


وأشارت الهيئة، إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما باقي البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الأربعاء يسود طقس دافئ علي القاهرة الكبري والوجه البحري ومائل للدفء علي السواحل الشمالية بينما يكون مائل للحرارة علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي كافة أنحاء البلاد فينا يكون شديد البرودة علي شمال وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء والتي تتمثل في شبورة كثيفة صباحا الي حد ضباب احيانا علي بعض الطرق الزراعية والشرقية والغربية من المصطلحات المائية المؤدية الي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء مصحوبة بسقوط امطار خفيفة( 30٪؜ تقريبًا) علي السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة وامطار خفيفة( 30٪؜ تقريبًا) علي الوجه البحري علي فترات متقطعة كما تكون رياح معتدلة علي كافة أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية شرقية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين ووالرياح شمالية غربية.


وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 20درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.

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