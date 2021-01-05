اليوم.. عيد القديس جان نيبوموكي في الكنيسة الكاثوليكية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
ماريان عيد

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس جان نيبوموكي نيومان.

 

وهو قديس كاثوليكي ولد في براتشاتيتس فى 28 مارس 1811م، تلقى تعليمه فى مدرسة بوديجوفيتش، التى كانت تنتمي بعد ذلك إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية، ثم في براغ، حيث أكمل دراساته اللاهوتية، بعد تأجيل رسامته بسبب العدد المفرط من التلاميذ المرسلين إلى الكهنوت، ذهب الشاب نيومان إلى ستراسبورغ للانضمام إلى مشروع إرسالي لأمريكا، وتجول في باريس، ثم إلى لوهافر، حيث غادرها فقيرًا وحيدًا، لنيويورك. هنا رسمه أسقف ذلك الوقت، المونسيور جون دوبوا، كاهنًا بفرح فى 25 يونيو عام 1836م، حيث كان لديه 36 كاهنًا فقط لولايتي نيويورك ونيوجيرسي هنا، في شلالات نياجرا، فى ويليامزفيل، ثم في شمال بوش، مكرس 4 سنوات.

 

وكان في إيطاليا عام 1854 لإعلان عقيدة الحبل بلا دنس وزار بلده الصلي. كتب العديد من الأعمال، بما في ذلك التعليم المسيحي الشهير، وأعيد نشره عدة مرات. توفي متأثرًا بمرض مفاجئ أصابه في الشارع يوم 5 يناير عام 1860م، لم يكن عمره 49 عامًا. ودفن في كنيسة القديس بطرس في فيلادلفيا. وطويبه عام 1963 وأعلن قداسته من قبل البابا بولس السادس في 19 يونيو 1977".

 

وتحتفل اليوم الكنيسة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة قصر الدوبارة، ويقتصر الاحتفال على حضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبي.

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