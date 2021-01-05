زينة عاشور أم بلوجرز فائقة الجمال.. بمن ارتبط الهضبة؟





وتشير الصورة إلى وجود علاقة حب تربط الهضبة بهذه الفتاة، حيث كتب "تاج الدين" تعليقا على الصورة قائلا: "حلوة البدايات".





وكانت انتشرت أخبار في الفترة الأخيرة حول انتهاء علاقة الفنانة دينا الشربيني بالهضبة، وعن عودته لطليقته زينة عاشور، حيث انتشرت بعض الصور أثناء قضاءه ليلة رأس السنة بصحبتها في دبي، في حين احتفلت "الشربيني" بالعام الجديد مع أصدقائها.





وانتشرت صورة الهضبة عمرو دياب، مع البلوجرز، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، وانقلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن بمن ارتبط الهضبة؟.





شارك الشاعر خالد تاج الدين، صورة للهضبة عمرو دياب، جمعته بإحدى البلوجرز، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".