تعيد له الأرثوذكسية.. تعرف على الأسقف الشهيد إبصادي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى استشهاد القديس أنبا بسادي أسقف إبصادي.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس العظيم الأنبا بسادي أسقف أبصاي، واستشهد لما بلغ الملك دقلديانوس إن بسادي وغللينيكوس الأسقفين يثبتان المسيحيين على الإيمان، ويعطلان عبادة الأوثان، أرسل يستحضرهما، فطلب الأنبا بسادي من الرسول إمهاله ليلة واحدة، فأمهله فذهب إلى الكنيسة، ودعا الشعب، وأقام القداس الإلهي، وقربهم من الأسرار المقدسة، وأوصاهم بالثبات على الإيمان المستقيم، ثم ودعهم وسلم نفسه.

وأضاف: "ومضي به الرسول إلى أريانوس والي انصنا، فلما رأى وجهه المنير وما هو عليه من الهيبة، عطف عليه وقال "أنت رجل موقر، فأشفق على نفسك وأطع أمر الملك"، فأجابه: "يستحيل إن استبدل ملكوت السموات بحياة زائلة"، وبعد مفاوضات كثيرة بينهما أمر الوالي بتعذيبه بالهنبازين، وإلقائه في مستوقد حمام، ثم أمر الوالي بقطع رأسه".

وتحتفل اليوم الكنيسة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة قصر الدوبارة، ويقتصر الاحتفال على حضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبي.