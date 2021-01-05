إيمان رياض تطلب من جمهورها الدعاء بالشفاء لـ علبة الكحلاوي (فيديو)

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بدأت الإعلامية إيمان رياض مقدمه برنامج "من القلب للقلب" علي فضائية "MBC مصر "2، بطلب من جميع مشاهدي برنامجها وهو الدعاء بالشفاء للدكتورة عبلة الكحلاوي.



وأكدت إيمان رياض، أن ماما عبلة "كما تناديها" تعرضت منذ أسبوعين لوعكه صحيه شديدة، وبناء علي رغبتها لم تصرح رياض بأي أخبار بخصوص عدم ظهور الكحلاوي معها في حلقة الخميس من الأسبوع الماضى.



أضافت إيمان، أن حالتها الصحية مازلت غير مستقرة لذلك طلبت من كل محبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.



يذكر أن دكتور عبلة الكحلاوي ضيقة ثابتة في برنامج من القلب للقلب علي شاشة إم بي سي مصر 2 كل خميس.