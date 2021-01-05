الكاثوليكية تهنأ مطران طيبة بذكرى مولده

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
ماريان عيد

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، تحتفل بعيد ميلاد الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اليوم.

 

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"وبهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، التهنئة لنيافته متمنيًا له دوام الصحة ووافر النعم الإلهية من الروح القدس، لإتمام رسالته المقدسة".

 

وتحتفل اليوم الكنيسة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة قصر الدوبارة، ويقتصر الاحتفال على حضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبي.

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