مطران المنيا للكاثوليك يزور راهبات الراعي الصالح

احتفل صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مع راهبات الراعي الصالح بنزلة غطاس بعيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بحضور الأب عمانوئيل عبدالله، الوكيل العام، والأب توماس رياض، والأب بولس نصيف، والأب جورج متى، والأب سعيد لوقا.

وتحتفل اليوم الكنيسة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة قصر الدوبارة، ويقتصر الاحتفال على حضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبي.