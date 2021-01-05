تحرير 1680 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بالقليوبية

Advertisements

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمواقف حي غرب وشرق شبرا الخيمة، لمتابعة إجراءات إلتزام السائقين والركاب بمواقف الأجرة بارتداء الكمامات الطبية، حفاظًا على صحتهم والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.



رافق المحافظ في الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.



وتجول المحافظ بمواقف السيارات بكليه الزراعة، وبموقف الزهور بميدان المؤسسة، وموقف مسطرد، حيث جرى التأكد من التزام الجميع بالكمامة، حيث أشاد المحافظ بالتزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامة.



وشدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية، ومدير مشروع المواقف بالمتابعة الدورية للمواقف، للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة تنتشار الفيروس، مؤكدًا على مرور لجان من التفتيش والمتابعة، لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.



وأكد المحافظ، على ضرورة إنتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، للحد من نقل العدوى بين المواطنين.