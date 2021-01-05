انطلاق مبادرة حياة كريمة في 26 قرية بالدقهلية

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عقدت منطقة شربين لمياه الشرب والصرف الصحي؛ اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروع حياة كريمة في 26 قرية بمركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية.



حضر الإجتماع كلا من المهندس صلاح البدوي، مدير منطقة شربين بالشركة، والكيميائي عمرو شاهين، مدير مرفق مياه شربين، والعقيد محمد السيد، والوفد المرافق له من القوات المسلحة، وليلى طاهر، منسق عام المبادره بالمحافظة، والنقيب محمد زهدي عبدالسميع، مندوب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (فرع المياه).



وجاء الإجتماع بناءًا على تعليمات المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ بضرورة الإسراع في التجهيزات المتعلقة بأعمال مبادرة حياة كريمة الخاصة بأعمال مياه الشرب والصرف الصحي ٢٦ قرية بمركز شربين



وخلال الإجتماع تم مناقشة الأعمال، والتنسيق مع كافة الجهات، وذلك لمعاينة الأعمال على الطبيعة، ولمناقشة آليات التنفيذ لأعمال مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومدينه شربين.



وعلي صعيد اخر كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية بمرافقة لجنة مديرية الشئون الصحية بالدقهليه ومفوضى وزارة الإنتاج الحربي لمتابعة أعمال استلام الجهة الشاغلة ومتابعة استلام مبني مركز الرعايه الأولية لقرية أولاد صبور قرية العصافره، حيث تم خلال الزيارة تفقد التجهيزات والأجهزة الطبية والاطمئنان على حالة النظافة بالمبنى ودورات المياه بمركز الرعاية الأولية بالقرية.



وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية بمرافقة لجنة مديرية الشئون الصحية بالدقهليه ومفوضى وزارة الإنتاج الحربي لمتابعة أعمال استلام الجهة الشاغلة ومتابعة استلام مبني مركز الرعايه الأولية لقرية أولاد صبور قرية العصافره، حيث تم خلال الزيارة تفقد التجهيزات والأجهزة الطبية والاطمئنان على حالة النظافة بالمبنى ودورات المياه بمركز الرعاية الأولية بالقرية.

