الأزهري يقدم برنامجا إذاعيا على ردايو 9090 بداية من الجمعة المقبلة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
يقدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف برنامجا دينيا بعنوان" مصابيح الجمال" بداية من الجمعة المقبلة على الراديو 9090 في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وتدور فكرة البرنامج من خلال بحث الأزهري عن جذور الجمال وينابيعه في الهدي النبوي الشريف حيث جعل الله أصل الجمال ونبعه في الوحي الشريف وخطابه وجعله الله نورا يتدفق في قلوب العباد وبصائرهم فيثمروا في سلوكهم وأفهامهم وعقولهم وحركة حياتهم أجمل الأثر.

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