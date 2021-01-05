"المركزي": ارتفاع إحتياطي النقد الأجنبي إلى 40.062 مليار دولار بنهاية 2020

قال البنك المركزي المصري ، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي سجلت 40.0625 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2020, مقابل 39.221 مليار دولار بنهاية نوفمبر.





وسجلت إحتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال عام 2019 ، حيث بلغت 45.419 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 42.61 مليار دولار فى يناير 2019 ، غير انها تراجعت خلال شهور مارس وأبريل ومايو على خلفية أزمة فيروس كورونا ، وعادت للإرتفاع مجددا بدءامن شهر يونيو 2020.





وأكد صندوق النقد العربي أن إحتياطي النقد الأجنبي لمصر مستقر للغاية وعند مستويات مريحة تغطى 8 أشهر من الوردات.





وكان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، قد اشار في تصريحات له إلى أن بناء الإحتياطيات الدولية بمستويات غير مسبوقة قبل الأزمة ، والتنفيذ واسع النطاق للإصلاحات الهيكلية، أهل مصر لتكون أكثر استعدادًا لمواجهة الصدمات الخارجية.





ويتكون إحتياطى مصر من عملات أجنبية ، تضم الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني ، وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولى.





والهدف من الإحتياطى هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر.





ويمثل حجم الإحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي.





وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والإستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج أهم الموارد المغذية للإحتياطى فى مصر.