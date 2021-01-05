غدًا.. البابا تواضروس يرأس قداس عيد الميلاد بدير الأنبا بيشوي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
مارجو مجدي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء غدًا الأربعاء، بقداس عيد الميلاد المجيد.

ويرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي، احتفالًا بالعيد في دير الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.

وكان قد ترأس البابا قداس عيد الميلاد، على مدار عامين، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما امتنع عنه في 2021، بسبب الاجراءات الاحترازية الخاصة بردع انتشار جائحة كورونا.

ويشارك بالحضور عدد 20 فردًا بين الرعاة والشمامسة، كما اعتذر البابا عن استقبال التهنئات بالعيد للسبب نفسه.

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