الكشف عن موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يوم 8 يناير الجاري موعدا لإجراء قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وذلك في مقر “كاف” بالقاهرة.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور المجموعات لدوري الأبطال رسميا بعد انسحاب فريق جازيللي التشادي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي “كاف” في بيانه الرسمي، عن مواعيد جولات دور المجموعات لدوري الأبطال والتي جاءت كالتالي:-

الجولة الأولى يومي 12-13 فبراير 2021
الجولة الثانية يوم 23 فبراير 2021
الجولة الثالثة يومي 5-6 مارس 2021
الجولة الرابعة يوم 16 مارس 2021
الجولة الخامسة يومي 2-3 أبريل 2021
الجولة السادسة يوم 9-10 أبريل 2021

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