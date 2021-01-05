الكشف عن موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يوم 8 يناير الجاري موعدا لإجراء قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وذلك في مقر “كاف” بالقاهرة.





وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور المجموعات لدوري الأبطال رسميا بعد انسحاب فريق جازيللي التشادي.





وأعلن الاتحاد الإفريقي “كاف” في بيانه الرسمي، عن مواعيد جولات دور المجموعات لدوري الأبطال والتي جاءت كالتالي:-





الجولة الأولى يومي 12-13 فبراير 2021

الجولة الثانية يوم 23 فبراير 2021

الجولة الثالثة يومي 5-6 مارس 2021

الجولة الرابعة يوم 16 مارس 2021

الجولة الخامسة يومي 2-3 أبريل 2021

الجولة السادسة يوم 9-10 أبريل 2021