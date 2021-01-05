شركات الطيران البريطانية تبدأ الغاء حجوزات المسافرين بعد فرض قيود كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
ألغت شركتا السفر "توي وتوماس كوك" البريطانية الرحلات الجوية بعد فرض قيود إغلاق جديدة بسبب فيروس كورونا.

وقالت توي إنها "تلغي جميع الإجازات تماشيا مع قيود السفر الدولية"، مضيفة أنه سيتم الاتصال بالعملاء المقرر مغادرتهم من إنجلترا واسكتلندا وويلز لمناقشة الخيارات.

وقالت شركة "توماس كوك" إنها ستتصل بالعملاء لتقديم المبالغ المستردة أو إعادة الحجز.

وذكرت توي أن العملاء المقرر سفرهم من أي مطار إنجليزي قبل منتصف فبراير، أو من مطار اسكتلندي أو ويلزي حتى 31 يناير، لن يتمكنوا من القيام بذلك.

وأضافت نه سيتم الاتصال بهؤلاء العملاء "بترتيب موعد المغادرة لمناقشة خياراتهم"، والتي تشمل إعادة الحجز "بحافز" أو الحصول على إشعار ائتمان أو استرداد كامل المبلغ.

وأوضحت توي "يمكن للعملاء في الخارج حاليًا الاستمرار في الاستمتاع بإجازاتهم كما هو مخطط لها وسنقوم بتحديثهم مباشرة إذا كانت هناك أي تغييرات في عطلاتهم".

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