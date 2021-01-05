تعليق أحمد موسى على المصالحة مع قطر (فيديو)

Advertisements

عقب الإعلامي أحمد موسى، على قمة العلا للمصالحة القطرية، قائلًا إن موقف مصر واضح واكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام خلال لقاءه مع وزير خارجية الكويت، بأنها مع كل شيء يتعلق بالأمة العربية، ولا يوجد لدى مصر مشكلة.



وأضاف "موسى"، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، أننا لم نبدأ بالعداء مع قطر، ولم نذهب لاقتحام الحدود في قطر، أو للتحريض على قطر، وإنما جميع القرارات التي تم اتخاذها من قبل الرباعي العربي بالمقاطعة مع قطر كانت بسبب تدخل قطر في الشئون الداخلية وتمويل الإرهاب والتحريض الإرهاب وهدم وتدمير الدول.



وتابع، أنه منذ مقاطعة قطر وهناك وساطات عديدة من قبل الكويت والولايات المتحدة الأمريكية للمصالحة، وتولت المملكة العربية السعودية هذا الامر نيابة عن الرباعي العربي خلال الفترة الماضية، منوهًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك البحرين، وولي عهد أبو ظبي لم يشاركوا في القمة الخليجية، مشددًا على أن مصر لديها شروط واضحة ومحددة للمصالحة، ولم تقبل بالمصالحة، منوهًا بأن قطر ستظل تحت الرقابة وعليها تسليم الخلايا الإرهابية الموجودة لديها، مع توقف قنواتها عن بث سمومها ضد مصر.



وأكد، أن ما بيننا وبين النظام القطري الإرهابي هو دم ودماء شهداء.

