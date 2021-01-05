محافظ بني سويف يشدد على سرعة تسليم الوحدات السكنية بـ44 عمارة في "النويرة وسدس وونا القس"

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عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، إجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها مديرية الإسكان ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020/2021م وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والمهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة الإسكان، وعزة على خالد مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة.



وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، استعراض الموقف التنفيذي والإجراءات المنفذة حيال بعض عوائق التنفيذ، والتي شملت أعمال توصيل الكهرباء الخارجية لبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي لـ44 عمارة في إسكان اجتماعي النويرة باهناسيا وسدس بمركز ببا، وونا القس بمركز الواسطى.



وشًدد المحافظ بتسريع وتيرة الأعمال وسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لإنهاء تلك الأعمال لتسليم الوحدات السكنية للمستحقين في التوقيتات المحددة، مؤكدًا على أنه لن يسمح بأي تأخير في هذا الموضوع، لاسيما وأن المحافظة وفرت الاعتمادات المطلوبة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.



ووجه المحافظ بسرعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بصرف الاعتمادات المالية، حتى يتسنى الحصول على الاعتمادات المخصصة لباقي مراحل مشروعات الخطة، مؤكدًا على ضرورة إنهاء تلك الإجراءات بأقصى سرعة، مشددًا على الحرص على الاستفادة من كل الاعتمادات التي تم تخصيصها للمحافظة ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتطرق الاجتماع لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المركز الإداري التجاري بالسويقة بمدينة سمسطا بتكلفة تبلغ 7 ملايين جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 80%،بجانب أعمال الحماية المدنية لوحدات مرور سيارات اهناسيا والواسطى والتي قد تم طرح أعمالها تمهيدًا لإسنادها للشركات المنفذة.



وفي نهاية الاجتماع كلف المحافظ وكيل وزارة الإسكان بسرعة إعداد بيان المشروعات المتعثرة والتي تواجه معوقات لسرعة إيجاد الحلول والبدائل بشكل يؤدي إلى الدفع بمعدلات ونسب التنفيذ لإنهاء المشروعات في التوقيتات المحددة والاستفادة بكامل الإعتمادات التي خصصتها الدولة لتحسين ودعم مستوى الخدمات والمرافق.

