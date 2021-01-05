إصابة ماجد المصري بفيروس كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أصيب الفنان ماجد المصري، بفيروس كورونا المستجد.


وقال "المصري" في تصريحات صحفية أنه أجرى الفحوصات اللازمة وتأكد من إصابته، وذلك عقب شعوره بأعراض الفيروس، ويخض الآن للعزل المنزل ويلتزم ببروتوكول وزارة الصحة.


يذكر أن آخر أعمال الفنان ماجد المصري مشاركته في "الوجه الآخر" مع عدد من الفنانين منهم ‌نسرين طافش، و‌مادلين طبر، و‌‏ندى موسى ‏نسرين طافش و‏رانيا شاهين.

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