انتزعت من قلبه الرحمة.. أب يلقى رضيعته من أعلى سرير فى الدقهلية

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تعدي أب بالضرب علي طفلته الرضيعة وألقاها من أعلى السرير في منزله بميت غمر.



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بإستقبال مستشفى ميت غمر المركزى بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، طفلة رضيعة مصابة بكدمات بالوجه والرأس وإشتباه مابعد الارتجاج.



وإنتقلت قوة أمنيه من قسم شرطة ميت غمر للمكان وبالفحص تبين إصابة الكفله غرام خ إ عمرها عام واحد ومقيمة طرف والديها بشارع السكرى بندر ميت غمر مصابة بكدمات بالوجه والرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.





وبسؤال والدتها نعمة ا ال 24 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان إتهمت زوجها "والد الطفلة " خالد ر ا ۳۰ سنة میکانیکی، ومقيم بذات العنوان باللتعدى بالضرب علي نجلته وصفعها على وجهها والقائها أرضا من أعلي سرير حجرة النوم علي اثر وجود خلافات زوجية بينهما.



وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 179 لسنة 2020 جنح قسم شرطة ميت غمر، وجار العرض علي النيابة العامة.