ماعت تفضح أردوغان: تزايدت الأزمات الاقتصادية والسياسية في عهده

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
وكالات

تشهد تركيا أزمات عديدة اقتصادية وسياسية وديون متراكمة بسبب السياسات الخاطئة التي يتبعها نظام أردوغان، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم لأرقام غير مسبوقة، فضلًا عن ارتفاع أسعار المحروقات، والمواد الغذائية الرئيسية، وغيرها من استخدامات الشعب التركي.

 

 وكشف تقرير أن تركيا تشهد أزمات كبرى في الاقتصاد، بسبب تدخلات أردوغان المستمرة فى شئون المنطقة، ودعمه بشكل كبير للإرهاب فى ليبيا وسوريا وعدد من الدول، الأمر الذى أثر بشكل كبير على أوضاع تركيا الداخلية.

 

وأوضح التقرير أن عددا من المؤسسات ووكالات التصنيف الدولية انتقدت بشكل كبير البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية، وتزايد الديون في بلادهم واصفين ذلك بأنه بمثابة استدعاء لخطط قديمة فشلت الحكومة في تنفيذها، فضلاً عن استمرار عجزها عن تحقيق تقدم في الاقتصاد التركي خلال الفترة المقبلة.

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