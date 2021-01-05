بعد قليل.. الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد المجيد برئاسة أندريه زكي

يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بعد قليل، احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلادِ المجيد، بكنيسة قصر الدوبارة، ويقتصر الاحتفال على حضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبي.

وبحسب برنامج الطائفة الإنجيلية لعيد الميلاد المجيد، فإنه يبدأ الاحتفال في السادسة والنصف مساء اليوم، ويسير برنامج الاحتفال هكذا:

٧:٠٠- ٧:٠٣ صلاة افتتاحية

٧:٠٣ - ٧:٠٨ ترنيمة جمهورية.

٧:٠٨- ٧:١١ قراءة كتابية

٧:١١- ٧:٤٥ ترانيم كنتاتا

٧:٤٥ - ٧:٥٠ صلاة

٧:٥٠- ٨:٠٠ كلمة القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.

٨:٠٠-٨:٢٥ كلمة الشكر، وكلمة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، د.ق أندريه زكي.

٨:٢٥-٨:٣٠ ترنيمة ختامية.