خالد النبوي يشارك جمهوره بصورة أثناء آداءه تمرينات رياضية





وكتب "النبوي" تعليقا قائلا: " إنتوا لسه مشفتوش حاجة ".





ويشارك خالد النبوي في فيلم "أهل الكهف" بجانب عدد من الفنانين منهم تايسون غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة.

شارك الفنان خالد النبوي صورة، من أحدث جلسات تصوير له أثناء ممارسته للرياضة وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".