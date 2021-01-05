أحمد فهمي يهنئ زوجته هنا الزاهد بعيد ميلادها

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرص الفنان أحمد فهمي على تهنئة زوجته الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلادها.


ونشر أحمد صور تجمعهما عبر حسابه بإنستجرام وكتب : كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي. 


وعلق أحد المتابعين وكتب: كل سنة وأنتم طيبين وربنا يخليكم لبعض. 


يشار أن أحمد فهمي يشارك هنا الزاهد بطولة إحدى قصص مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر".


ونشرت "هنا" صورة تجمعهما من الكواليس وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت "نورتني في أول وأهم خطوة بعملها في حياتي دلوقتي مسلسل حلوة الدنيا سكر.. شكرًا لأنك دايمًا عمودي الفقري.

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