إحداهما تتعلق بمستشفيات العزل.. شائعتان نفتهما الحكومة

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يحرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ملاحقة الشائعات، والرد عليها، وتوضيح كل ما يتعلق بالأمور التي تثار في كل شائعة يتم رصدها، منعا لانتشار تلك المعلومات التي لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.



ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، شائعتين، يتم تداولهما على نطاق واسع بين المواطنين، عبر بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنهما تنافيان الحقيقة، وتفتقران إلى الدقة والموضوعية، وهو ما دفع المركز الإعلامي إلى التواصل مع الجهات المختصة للكشف عن حقيقة تلك الشائعات والرد عليها.





التخلص من نفايات مستشفيات العزل بطرق غير آمنة



فالشائعة الأولى التى رصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تتمثل فيما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن التخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطرق عشوائية غير آمنة.



بدوره، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطرق عشوائية غير آمنة.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يتم الالتزام بجميع إجراءات مكافحة العدوى المتبعة، والتخلص الآمن من النفايات الطبية، طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، والبروتوكول المتبع للوزارة، سواء فيما يتعلق بنفايات حالات كورونا أو غيرها، مع إجراء عمليات التفتيش والمتابعة الدقيقة لضمان الالتزام بهذه الإجراءات، وكذلك توعية المتعاملين مع تلك النفايات بأهمية استخدام مهمات الوقاية، وأدوات التطهير.



وأضافت الوزارة أنه في إطار المجهودات المتكاملة والتعاون المستمر بين وزارتي الصحة والبيئة لإدارة أزمة كورونا على مستويات عدة، تم وضع آليات جديدة للتخلص من النفايات الصلبة والطبية، حيث تم تدشين موقع إلكتروني لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية التابع لوزارة البيئة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بحيث يقوم مسؤولو إدارة المخلفات بالمنشآت الصحية، التسجيل بشكل يومي لكمية كل نوع من أنواع المخلفات المتولدة في منشآتهم وتوقيت نقلها ورقم المركبة التي استخدمت في النقل، إضافة إلى نسبة الإشغال.



وتابعت الوزارة أنه يتم وضع المخلفات داخل أكياس حافظة ذات لون أحمر، مخصصة لحفظ النفايات الطبية، غير مُنفذة للسوائل تماما، حتى لا تسمح بخروج أي سائل منها، إلى جانب تميزها بقوة التحمل والمتانة لاستيعاب كميات النفايات المستخرجة يوميا من غرف المستشفيات، ونقلها إلى محطات النفايات الطبية، وذلك تمهيدا للتخلص منها بالطرق الآمنة من خلال عمليات الدفن والحرق، مع إلزام العاملين المتعاملين مع المخلفات باستخدام مهمات الوقاية، وأدوات التطهير من كمامات ونظارات حماية وقفازات أثناء التعامل مع تلك النفايات.









السماح بدخول شحنة فسائل نخيل مستوردة غير مطابقة للمواصفات إلى البلاد



كما رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن السماح بدخول شحنة فسائل نخيل مستوردة غير مطابقة للمواصفات إلى البلاد.



بدوره، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للسماح بدخول شحنة فسائل نخيل مستوردة غير مطابقة للمواصفات إلى البلاد.



وأكدت الوزارة على أن الشحنات الزراعية المستوردة من الخارج بما فيها النخيل سليمة تماما، ومطابقة لجميع المواصفات القياسية، وتخضع للفحص من قبل الحجر الزراعي المصري والمعاهد البحثية طبقا للقواعد الدولية المنظمة لأعمال الحجر، من خلال سحب عينات من الشحنة وتحليلها بالمعامل المختصة، للتأكد من مدى سلامتها، مع رفض أي شحنة مخالفة للتشريعات الحجرية المصرية.



وأوضحت الوزارة أنه في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية، فإن هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قادمة من الخارج، وبعد وصولها يتم التأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبين أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها، مع إخطار الدولة برفض الشحنة المخالفة من خلال تحرير إخطار رفض رسمي يتم إعداده طبقا للمعايير الدولية، وإرساله إلى الدولة التي جرى رفض الشحنة الواردة منها.