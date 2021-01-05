تزامنًا مع احتفالات الميلاد.. الكنائس الغربية تحتفل بالغطاس

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
ماريان عيد

تحتفل الكنائس الغربية في مصر  وعلى رأسها الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، مساء غد الأربعاء بعيد الغطاس المجيد.


كما يحتفل بنفس المناسبة أيضًا كنيسة الروم الأرثوذكس برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، والكنيسة الأسقفية برئاسة المطران منير حنا.


ويأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقداس عيد الميلاد المجيد، ويأتي ذلك في ظل النسب المعلن عنها من قبل سنودس كل كنيسة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

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