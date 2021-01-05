بورصة نيويورك تتراجع عن شطب 3 شركات اتصالات صينية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
قالت بورصة نيويورك، إنها لم تعد تنوي شطب ثلاث شركات اتصالات صينية عملاقة استهدفتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايتها، في تراجع صادم لإعلان صدر الأسبوع الماضي فقط.

وقالت البورصة في بيان إنها اتخذت القرار “في ضوء مزيد من المشاورات مع الجهات الرقابية المعنية”.

كانت بورصة نيويورك أعلنت يوم الخميس أنها بصدد إلغاء إدراج تشاينا موبايل وتشاينا تليكوم وتشاينا يونيكوم بعد تحركات للحكومة الأمريكية لمنع الاستثمار في 35 شركة تُعتبر مملوكة أو يسيطر عليها الجيش الصيني.

وبعد إعلان يوم الثلاثاء، ارتفعت أسهم الشركات المدرجة في هونج كونج إذ صعد سهم تشاينا يونيكوم 6.7 بالمئة في حين جنى كل من سهمي تشاينا موبايل وتشاينا تليكوم خمسة بالمئة.

وقالت تشاينا يونيكوم وتشاينا تليكوم في بيانين إنهما على علم بهذا بالتطور وستنشران معلومات وفقا للوائح التنظيمية، وأضافتا أنه ينبغي على المستثمرين الانتباه إلى مخاطر الاستثمار.

ولم يتسن حتى الآن الاتصال بممثل تشاينا موبايل للتعليق.

وأحجم ممثل عن بورصة نيويورك عن مزيد من التعليق بعد بيان البورصة.

كانت وزارة الخارجية الصينية قد وصفت عمليات إلغاء الإدراج المزمعة للشركات الثلاث بأنها “غير حكيمة” ونددت بما وصفته بالقواعد “العشوائية والتعسفية والغامضة”.

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