استشاري باطنة يُحذر: أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عُرضة لمضاعفات كورونا (فيديو)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور ماهر الجارحي، استشاري الباطنة والقلب، إن أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والضغط والسكر وأمراض المناعة أكثر عُرضة لمضاعفات فيروس كورونا.

وناشد "الجارحي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، مريض السكر بضبط السكر بشكل جيد ومستمر، والتحكم في نسبة السكر في الدم وخاصة خلال شهري يناير وفبراير فترة ذروة الموجة الثانية لكورونا.

وتابع استشاري الباطنة والقلب، أن الإصابة بفيروس كورونا تساهم في ارتفاع نسبة السكر بالنسبة للمرضى العاديين، وتكون نسبة الارتفاع أعلى لمرضي السكر والأمراض المزمنة، وتكون الإصابة أكثر شراسة، ويتم التعافي منه بصعوبة.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 703 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 114601 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1277 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 143464 حالة من ضمنهم 114601 حالة تم شفاؤها، و7863 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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