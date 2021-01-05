توضيح من صحة الشرقية بشأن حالة الفتاة والرجل المصابين في انهيار شرفة منزل

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
سمر السيد

أوضح مصدر طبي بمديرية الصحية بالشرقية أن حالة الفتاة والرجل المصابين في إنهيار شرفة منزل بمركز بلبيس مستقرة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا ييفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بانهيار شرفة منزل بمدينة بلبيس ما أسفر عن إصابة ابنة صاحب المنزل ورجل تصادف مروره أثناء انهيار البكلونة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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